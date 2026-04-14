Najefikasniji akter susreta je bio Filip Barna iz redova poraženog tima sa 20 poena i sedam skokova.

Džošua Skot je kod "pantera" dodao 13, Lazar Stefanović 11, a Marko Radovanović 10 poena.

Zadru je trijumf doneo tandem Mazalin-Mihailović sa po 20 poena. Dvocifren je bio i Tišma koji je osim 14 poena imao šest skokova i pet asistencija.

FMP je tako okončao svoj niz od četiri uzastopne pobede i sada su zajedno sa baš Zadrom izjednačeni na učinku 11-13 u borbi za drugo mesto koje vodi u plej-in.

Zadar će treći trijumf u nizu tražiti na gostovanju Krki, dok će ekipa iz Železnika ugostiti Beč.