- Bila mi je čast da vodim Bornmut i ponosan sam na ono što smo zajedno postigli. Zahvalan sam igračima i osoblju sa kojima sam radio, kao i Bilu (Foliju), koji su svi učinili moje vreme ovde tako posebnim. Što se tiče navijača, vi ste nastavili da pokazujete svoju fantastičnu podršku meni i timu, i na tome ću uvek biti zahvalan. Osećam da je ovo pravi trenutak da se povučem, ali uvek ću nositi fantastične uspomene iz ovog kluba - naveo je Iraola, a preneo sajt kluba.



Iraola je u Bornmut došao 2023. godine, i od tad je na ukupno 121 utakmici na kojoj je vodio ekipu upisao 45 pobeda, 35 remija i 41 poraz.



Španski stručnjak je sa ekipom Bornmuta u sezoni 2024/25 osvojio ukupno 56 bodova u Premijer ligi, najviše u istoriji kluba, kao i završio na devetom mestu na tabeli engleskog prvenstva.



Predsednik Bornmuta Bil Foli rekao je da je Iraola bio ključan u "oblikovanju pravca" Bornmuta tokom protekle tri sezone.



- Doneo je intenzitet, inovacije i jasnu filozofiju koja je uzdigla Bornmut na viši nivo, kako na terenu tako i van njega. Neverovatno smo zahvalni na njegovom vođstvu i uvek ćemo imati lepe uspomene na vreme provedeno zajedno, kao i na stvari koje smo postigli - naveo je Foli.



Šef fudbalskih operacija Bornmuta Tijago Pinto rekao je da jako ceni Iraolu, i kao trenera, i kao osobu.



- Njegova pažnja posvećena detaljima, taktička inteligencija i sposobnost da iz igrača izvuče najbolje je nešto što smo viđali svakog dana. Nastavili smo da pratimo razvoj pojedinaca pod njegovim treniranjem, kako ovde u Bornmutu, tako i sada u nekim od najboljih evropskih liga. Naravno, poštujemo njegovu odluku i zahvaljujemo mu se na svemu što je uradio za ovaj fudbalski klub u poslednje tri godine - kazao je Pinto.



Na šest kola do kraja sezone u Premijer ligi, Bornmut, za koji nastupa i srpski golman Đorđe Petrović, zauzima 11. mesto na tabeli sa 45 bodova.