Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupio je u Sportskom centru u Staroj Pazovi igrače iz klubova Superlige Srbije. Okupljanje je organizovano u dogovoru sa Zajednicom Superlige i uz saglasnost svih klubova i predstavlja drugu fazu selektiranja, provere i upoznavanja igrača sa sistemom i zahtevima A reprezentacije Srbije.



-Velika je čast dobiti poziv reprezentacije, bilo da je u pitanju mlada ili A selekcija. To je ujedno i obaveza, ali i privilegija, i svi smo došli sa velikom željom da iskoristimo ovu priliku. Radili smo dosta sa selektorom, bilo je mnogo analiza i razgovora. Sve je usmereno ka tome da budemo spremni i da u svakom trenutku možemo da odgovorimo zahtevima A reprezentacije - rekao je Gudelj, preneo je zvanični sajt FSS.



On je istakao da je imao priliku da se bliže upozna sa ostalim igračima iz domaćeg šampionata.



-Značilo mi je što sam upoznao neke starije igrače i što smo svi imali priliku da budemo zajedno. Atmosfera je bila odlična, a utisak o radu, selektoru Paunoviću i celom okupljanju je zaista izuzetan. Mislim da je naša liga često potcenjena i da ima mnogo kvalitetnih igrača koji mogu da konkurišu za A reprezentaciju. Ovakva okupljanja su prava prilika da se to i pokaže - dodao je Gudelj.



Fudbaler Čukaričkog Slobodan Tedić izjavio je da ovo okupljanje predstavlja prirodan nastavak procesa adaptacije na zahteve koje postavlja stručni štab reprezentacije Srbije na čelu sa Veljkom Paunovićem.



-Poziv u reprezentacije uvek ima posebnu težinu. Tu smo da radimo, da napredujemo i da se nametnemo za neka naredna okupljanja. Svaki dolazak znači više samopouzdanja i bolje razumevanje onoga što selektor traži. Ovakva okupljanja su odlična prilika da se približimo A reprezentaciji i pokažemo da možemo da odgovorimo tim zahtevima - rekao je Tedić.



Tedić je naglasio da je put do dresa nacionalnog tima kontinuitet u klubu i maksimalan pristup na svakom treningu.



-Svaki igrač treba da daje maksimum i da se nada pozivu. Predstavljati svoju zemlju je san svakog fudbalera, a ovakve akcije su korak bliže tom cilju. Mislim da je kvalitet naše lige na višem nivou nego što se priča. Ima mnogo talentovanih mladih igrača, ali i iskusnijih koji mogu da pomognu. Konkurencija je jaka i to se vidi i ovde na treninzima - istakao je Tedić.