Selektor Srbije okupio je u Sportskom centru u Staroj Pazovi igrače iz klubova Superlige Srbije. Okupljanje je predstavljalo drugu fazu selektiranja, provere i upoznavanja igrača sa sistemom rada A reprezentacije.

- Potrebno je da ponavljamo ovakve akcije kako bismo se dodatno upoznali sa igračima iz naše lige koji su nastupima u svojim klubovima i reprezentativnim selekcijama skrenuli pažnju na sebe, ali i da radimo na konkretnim zadacima i zahtevima koji su neophodni da bi neko bio deo reprezentacije - rekao je Paunović, preneo je zvanični sajt FSS.



Tokom dva dana rada, akcenat je bio na nadogradnji i upoznavanju potencijalnih kandidata sa zahtevima nacionalnog tima, kroz kombinaciju video analiza, individualnih razgovora i rada na terenu.



- Verujem da dolazi vreme kada će se na neke od ovih igrača ozbiljno računati i kada će biti potrebni reprezentaciji. Zato koristimo svaki slobodan termin između prvenstvenih utakmica da radimo sa njima, jer nemamo mnogo takvih prilika, a i malo je zemalja u kojima se ovakva praksa sprovodi. Ovo je veoma važno, pre svega zbog budućnosti našeg fudbala, zbog ovih momaka koji će jednog dana igrati u inostranstvu, a sada su tu i mogu da nam se stave na raspolaganje - dodao je selektor Srbije.

On je naveo da ohrabruje činjenica da su igrači koji su već bili deo prethodne akcije pokazali napredak u razumevanju postavljenih zadataka.

- Svi igrači koji su drugi put sa nama sprovode i sećaju se zahteva kroz video, razgovore i sastanke koje smo imali. Jako smo zadovoljni, zaista. Ja, lično, volim da radim sa igračima koji su 'gladni' dokazivanja, koji su željni da sprovedu zadatke i da na to nadograde svoj kvalitet. Želimo da naši igrači budu kreativni, da budu slobodni, da svoj talenat ispolje, ali pritom u jednoj organizaciji igre i zahtevima koji su potrebni u modernom fudbalu - rekao je Paunović.





Na okupljanju su bili i omladinski reprezentativci koji su izborili plasman na Evropsko prvenstvo.

- To je pravi put. Da prolaze mlađe selekcije i brane boje Srbije u svojoj generaciji, a zatim, kada dođe vreme, i u starijoj. Poziv u A reprezentaciju je logičan korak u tom razvoju i siguran sam da će do njega doći. Verujem da će se upravo na tim igračima graditi budućnost naše reprezentacije. Naravno, čestitke i kadetima i omladincima na uspehu i plasmanu na dva velika takmičenja - istakao je selektor Srbije.

Paunović je na kraju zahvalio svima koji su omogućili realizaciju akcije.

- Želim da se zahvalim Zajednici i svim klubovima na razumevanju, kao i igračima koji su se odazvali pozivu, posebno u ovom prazničnom periodu. Koristim priliku da svima koji slave, čestitam Uskrs. Veoma je važno što momci pokazuju spremnost da dođu, da nekoliko dana zajedno radimo i funkcionišemo kao tim, kako bismo bili još bolji kada dođu zahtevniji izazovi koji nas očekuju - zaključio je Paunović.