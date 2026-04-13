Okupljanje koje je organizovano u dogovoru sa Zajednicom Super lige i uz saglasnost svih klubova, predstavlja drugu fazu selektiranja, provere i upoznavanja igrača sa sistemom i zahtevima A reprezentacije Srbije.

Prema planu i programu, prvi dan je protekao je u znaku uvodnih sastanaka, video-analiza i treninga na terenima u Sportskom centru.

Stručni štab na čelu sa selektorom Paunovićem predstavio je igračima ideju i principe igre, a nakon teorijskog dela, usledio je prvi trening, tokom kojeg su fudbaleri imali priliku da kroz rad na terenu pokažu kvalitet, odnos prema postavljenim zadacima i taktičku disciplinu.

Pored standardnih članova stručnog štaba A reprezentacije, akciji su priključeni selektori mlađih selekcija: Zoran Mirković, (selektor U-21) i Gordan Petrić (selektor U-19), što doprinosi dodatnom jačanju jedinstvenog sistema rada i povezanosti svih nacionalnih timova.

U utorak, drugog dana okupljanja, u planu je nastavak rada po utvrđenom programu, kroz treninge, video-analize i individualne razgovore sa igračima, sa ciljem dodatnog unapređenja svih segmenata igre i još boljeg razumevanja zahteva koje nosi dres reprezentacije Srbije.

Ovakve akcije imaju veliki značaj, kako za stručni štab, koji dobija jasniju sliku o potencijalu igrača iz domaćeg prvenstva, tako i za same fudbalere, koji kroz neposredan rad sa selektorom stiču dragoceno iskustvo i korak su bliže ostvarenju najvećeg cilja: pozivu u A reprezentaciju Srbije.