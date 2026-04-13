Partizan i Crvena zvezda mogu da počnu sa planiranjem budućnosti u Evroligi.

Prema ekskluzivnim saznanjima koja prenosi "Sportando", Bord Evrolige će na sastanku u utorak, 14. aprila 2026. godine, potvrditi odluku koja direktno utiče na sudbinu najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

Mesecima se spekulisalo o tome kako će izgledati format takmičenja naredne sezone, ali neće biti promena. Biće isti format kao i do sada - 20 ekipa i 38 kola.

Jedina značajna promena u kalendaru, o kojoj će se zvanično odlučivati na sutrašnjem sastanku, jeste raniji početak takmičenja. Plan je da sezona 2026/27 krene jednu do dve nedelje ranije u odnosu na uobičajeni termin. Ovim potezom čelnici lige žele da rasterete zgusnut raspored i igračima daju više prostora za odmor tokom najkritičnijih delova godine.

Ovakav ishod najavio je i generalni direktor Evrolige, Ćus Bueno, koji je ranije ukazao na 14. april kao ključan datum za definisanje strukture lige. Iako se ranije razgovaralo o još većem proširenju, trenutni zaključak je da je kontinuitet najrealnije i najsigurnije rešenje za stabilnost takmičenja.

Dok se čeka zvanično saopštenje nakon sutrašnjeg sastanka, izvesno je da će navijači u Beogradu i narednih godina gledati najbolju evropsku košarku u formatu koji se pokazao kao izuzetno uzbudljiv i profitabilan.