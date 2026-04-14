Sahrana Duška Vujoševića na Novom groblju privukla je veliki broj ljudi. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se kako bi poslednji put pozdravili legendarnog trenera, koji je prošle srede preminuo posle duge borbe sa bolešću.

Nakon komemoracije održane u 10 časova u Skupštini grada Beograda, po kišnom danu u Beogradu sahranjen je Duško Vujošević.

Veliki broj njegovih saradnika, prijatelja, ali i bivših igrača došao je da isprati generala Duleta, a upravo su oni i poneli njegov kovčeg ka mestu na kom će večno počivati. Vanja Marinković, Uroš Tripković, Milenko Tepić, Dušan Kecman i Predrag Danilović su poneli sanduk.

Krst je ispred njih nosio Žofri Lovernj, koji je i zaplakao. Oko krsta bio je zakačen i šal sa natpisom Grobari, koji su i zapevali pesmu "Dobro pamtim sve".