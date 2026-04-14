Ebuka Izundu, verovatno najveće otkrovenje u Košarkaškom klubu Crvena zvezda ove sezone, zasluženo je dobio produžetak saradnje do 2028. godine.

On je o tome, ali i predstojećem meču sa Real Madridom, govorio posle treninga crveno-belih i pred put u Španiju.

-Srećan sam. Drago mi je što ću ostati ovde još dve godine. I klub je zadovoljan tom odlukom, a i meni je važno što se moja porodica ovde oseća lepo. Radujem se narednoj sezoni i želim da ovu završimo na najbolji mogući način, kako bismo spremno ušli u sledeću - rekao je Izundu, pa nastavio u istom tonu:

-Rekao bih da jeste bila laka odluka da ostanem. Zadovoljan sam svojom ulogom u timu. Trudim se da radim ono što se od mene traži, da ostanem pozitivan i spreman kad god me trener pozove. Tu sam da dam svoj doprinos i pomognem ekipi, i to je najvažnije iz utakmice u utakmicu. Bilo je interesovanja nekoliko dobrih timova, ali za mene je imalo najviše smisla da ostanem ovde. To je odluka koju sam doneo i zadovoljan sam njome.

Optimista je pred duel 36. kola Evrolige u četvrtak (20.45) u Madridu.

-To je poslednja utakmica i mnogo toga će se odlučivati. Biće veoma teško. Real Madrid je izuzetno kvalitetan tim, pun iskusnih i talentovanih igrača. Nije lako igrati tamo. Mi i dalje imamo ciljeve koje želimo da ostvarimo. Idemo tamo fokusirani, da igramo čvrsto i pokušamo da pobedimo, to je naš cilj i uradićemo sve da ga ostvarimo - istakao je Izundu koji će pod koševima voditi veliku borbu sa centrom Reala Edijem Tavaresom, jednim od najdominantnijih petica u eliti:

-Pobedili smo ih ovde. Biće teško tamo, ali spreman sam. On je jak i visok momak, igra s mnogo kontakta. Pobićemo se i videti, to možda zvuči ludo, ali to moramo da uradimo da ga usporimo, da uđemo u utakmicu i da mu malo uđemo u glavu.