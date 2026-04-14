Denver i Minesota sastaju se u prvoj rundi doigravanja u NBA ligi, a Džo Ingls imaće važnu i neobičnu ulogu u pripremi meča za Timbervulfse.

Naime, iskusni Ingls će na treninzima „glumiti“ Nikolu Jokića kako bi franšiza iz Mineapolisa spremna dočekala okršaje.

- O, da. Bio sam Luka Dončić prošle sezone, i pripremio sam nas sjajno. Biću bilo ko - rekao je Ingls.

Sada ga očekuje malo teži zadatak, pošto biti Jokić nije nimalo lako. Srbin zaista igra fenomenalno i prosečno beleži tripl-dabl ove sezone - 27.7 poena, 12.9 skokova i 10.7 asistencija na 65 mečeva.

- Biću najbolja verzija te osobe. Biće zabavno. Biću njihov starter. To je prošle sezone meni bio najzanimljiviji deo, igrao sam 400 pikova za par dana – dodao je Australijanac.