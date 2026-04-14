Duško Vujošević je otišao na večni počinak uz Đorđa Balaševića i pesmu "Stih iznad svih"... Jedna zaista emotivna scena i prizor na koji niko nije ostao imun. Na Novom groblju je sahranjen Duško Vujošević.

Hiljade ljudi je došlo da isprati čuvenog trenera Partizana, koji je preminuo prošle srede. Najtrofejniji je trener crno-belih, koji je izgradio mnoštvo igrača, možda i najviše u našoj košarci...

Prisustvovali su Željko Obradović, Žarko Paspalj, Dušan Kecman, Predrag Danilović... Veliki broj legendarnih igrača je došao kako bi po poslednji put ispratili Vujoševića.

Prisutna je bila i delegacija KK Partizan, trener Đoan Penjaroja, predsednik kluba Ostoja Mijailović.

Emotivni govor je imao bivši predsednik Republike Srbije Boris Tadić, da bi posle toga bila puštena pesma "Stih iznad svih" koju u originalu izvodi Đorđe Balašević.

Nakon numere, navijači Partizana su zapevali stuhove poznate pesme "Da volim crno-bele".