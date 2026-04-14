Košarkaši Crvene zvezde gostuju Realu u poslednjem kolu Evrolige.

Pred meč u Madridu, medijima se obratio i Džered Batler koji je poručio da mu znači podrška kako trenera, ljudi iz kluba, tako i navijača.

- To mnogo znači, zaista. Kao igraču, potrebno ti je da neko veruje u tebe. Nije dovoljno samo da ti veruješ u sebe, već je važno da imaš i tu podršku sa strane. Kada to čuješ od navijača, saigrača, trenera, to daje dodatnu sigurnost. Zaista mnogo znači - počeo je Batler.

Batler je na objavi o novom ugovoru za Ebuku Izundua ostavio zanimljiv komentar, što je podgrejalo spekulacije o njegovoj budućnosti u klubu.

- Ebuka je sjajan igrač i zaslužuje sve što mu se dešava. Drago mi je zbog njega. Što se mene tiče, ne znam još. Mislim da su to pozitivni signali. Imam utisak da me ljudi iz kluba žele ovde. Zaista sam se lepo osećao od prvog dana, prihvaćen sam raširenih ruku. Uživao sam u svakom trenutku, u dobrim i u lošim. Sve to je deo iskustva.

Konstatovali su novinari da za njega postoje interesovanja iz NBA lige.

- Stvarno? Nisam to znao. Ne znam šta da kažem na to. Kada dođe leto, razmotriću sve opcije. Videću šta će se desiti i doneti odluku u tom trenutku - zaključio je Batler.