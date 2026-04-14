Mikić je preminuo nakon kraće hospitalizacije, pošto mu se zdravstveno stanje pre nekoliko sedmica naglo pogoršalo.

Svoju profesionalnu stazu Mikić je počeo da gradi još tokom studija na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prve novinarske korake načinio je na čuvenom Radio Indeksu, gde je njegov talenat prepoznao legendarni urednik Risto Kubura, koji ga je usmerio ka profesionalnim vodama. Ipak, pre nego što je postao hroničar sportskih uspeha, Mikić je i sam bio deo sporta, aktivno se bavio vaterpolom, disciplini kojoj je ostao veran do samog kraja.

Njegov prelazak na Televiziju Beograd dogodio se na preporuku kolega, a karijeru na RTS-u počeo je u "Beogradskoj hronici" kod Radeta Popovića. Međutim, prava afirmacija usledila je prelaskom u Sportsku redakciju, gde je izgradio autoritet i prepoznatljiv stil izveštavanja.

Poseban pečat ostavio je prateći vaterpolo reprezentaciju Srbije. Od Evropskog prvenstva u Sevilji 1997. godine, pa sve do Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016. godine, Mikić je bio glas koji je pratio najveće uspehe naših "delfina". Njegovi komentari utakmica nacionalnog tima i vodećih domaćih klubova ostaće upisani u istoriju sportskog novinarstva.