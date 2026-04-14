Nekoliko hiljada ljudi došlo je na Novo groblje u Beogradu da isprati na večni počinak čuvenog trenera Partizana Duška Vujoševića.

Teške i bolne scene obišle su Evropu, a kako i ne bi, kada je Duška bio istinska trenerska legenda.

Jedna priča nikoga nije ostavila ravnodušnim kada je Duško u pitanju, a tiče se njegovih labradora, koje je trener neizmerno voleo.

-Znam koliko je slava prolazna i svestan sam zaludnosti veličine. Uprkos tome, dešavalo se da budem iznenađen što se posle nekog neuspeha nađem ostavljen, gotovo sam, i to posebno od ljudi koji su mi u dobra vremena bili verni pratioci, ali pas je uvek tu.

Jednom prilikom u Italiji, na planinskoj stazi gde sam održavao fizičku kondiciju regulišući stečeni dijabetes, preforsirao sam se i zbog toga mi je drastično pao nivo šećera u krvi. Istog momenta se pojavio naš prethodni pas Aska i privio se uz mene. Sve Anine pozive i nutkanja hranom ignorisala je, neprekidno se umiljavajući i motajući mi se oko nogu. Tokom napada nemoći i znojenja, karakterističnog za pad šećera u krvi, nije htela da se odmakne od mene. Svojim putem je pošla tek kad je napad prošao, a meni bilo bolje.”

Danas je sahranjen Dule uz mnoge potresne slike, a među njima je i ta gde jedan od brojnih labradora koje je porodica s godinama odgajala sedi pokunjeno kraj kovčega. Srce da pukne.