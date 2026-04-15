Kinsi Volanski. Dve reči dovoljne da asociraju na finale Lige šampiona 2019. Ne na titulu „redsa“, čekanu na „Enfildu“ skoro 15 godina i prvu - i jedinu, ispostavilo se - pod komandom Jirgena Klopa.

Tad 22-godišnja devica (horoskopski znak) prekinula je meč Liverpul - Totenhem, okončan rezultatom 2:0 golovima Salaha u 2. iz penala i Origija u 87. minutu. Uletela je Amerikanka na teren „Vande metropolitano“ i trčala koliko je noge nose, zanosno njišući oblinama, sve dok je obezbeđenje nije konačno uhvatilo. U jednodelnom kupaćem kostimu koji je mnogo toga otkrivao, oduševila je više od 63.000 prisutnih gledalaca, može biti i aktere finala, a svakako milijarde očiju širom sveta.

Uradila je to kako bi promovisala pornografski sajt u vlasništvu tadašnjeg dečka, jutjubera Vitalija Zdoroveckog, čiji logo je krasio njene bujne grudi. Po odvođenju sa stadiona provela je pet sati u španskom zatvoru, ali joj je ta avantura donela slavu. Broj pratilaca na Instagramu joj je skočio sa 300.000 na više od dva miliona! Sad ih ima 3,7 miliona.

- Ne mislim da sam nekome nanela štetu, bilo je samo malo zabave - rekla je tom prilikom.

Od 1. juna 2019. u Madridu mnogo toga se promenilo u životu danas 29-godišnje Volanski. Danas radi kao kvalifikovani pilot. Ima dozvolu da leti avionima i helikopterima. Avanturistički duh ju je odveo i u padobranstvo, iz kojeg ima i bolno iskustvo - slomila je skočni zglob 2020.

- Letela sam 112 sati pre nego što sam polagala završni ispit za kontrolu leta. Morate da položite pismeni ispit, usmeni ispit na zemlji i na kraju ispit u letu. Ceo proces traje godinu i po dana - objasnila je svojevremeno.

Pored pilotiranja, Volanski je posvećena karijeri sportske voditeljke, a slavu iz finala Lige šampiona je naplatila poziranjem za brojne časopise, imala je nalog na platformi za odrasle „Onlifansu“, pojavljivala se na naslovnicama poznatih časopisa „Sports ilustrejted“ i „Maksim“...

Ubrzo posle madridske avanture tokom finala Lige šampiona Volanski se rastala od Zdoroveckog. Devojka rođena u Kaliforniji sad je u vezi s fitnes influenserom Vinsom Santom.

Ž. VUJIČIĆ