Bajern i Real, 30. put u Kupu/Ligi šampiona! Poznato kao Evropski klasiko, rivalstvo ova dva giganta je najčešće u elitnom klupskom takmičenju. I, verovali ili ne, nikad viđeno u finalu!

Ni u ovoj sezoni Madriđani i Bavarci ne odmeravaju snage u meču za „ušati“ trofej, neće ni u polufinalu u kojem su se susreli 2023/24. (2:2, 2:1 - prošao Real). U društvo četiri najbolja 2025/26. zakoračio je prvak Nemačke, koji je iz Španije doneo prednost za revanš (2:1).

„Kraljevi“ u Minhen, naravno, nisu doneli belu zastavu, to ne priliči vlasnicima rekordnih 15 titula šampiona Evrope. Ovo im nije prvi, a neće biti ni poslednji put da jure rezultat. Takav pritisak u najslavnijem klubu je kao „dobar dan“.

- Za mene je igranje za Real dar od Boga. Igram na najboljem stadionu na svetu, u zemlji koja je jedna od najboljih što se tiče fudbala - poručuje Kilijan Mbape, najjači adut trenera Arbeloe, prvi strelac ovosezonske Lige šampiona s 14 golova

