Povukao je Bema Adebaja za nogu, on je pao i povredio se.

Trener Majamija bio je vidno potresen i ljut na konferenciji za medije:

– Morao je da bude izbačen iz igre zbog toga! Za takve stvari nema mesta u košarci. Ne mislim da je to "slatko" niti mislim da je smešno. To je glup potez, opasan potez, i zbog toga je naš najbolji igrač ispao iz stroja. Ne tražim izgovore, ali ovo je sramota. Treba da bude kažnjen, tim trikovima i podmetanjima nogu nije mesto u ovoj ligi – grmeo je Spolstra.

Junak pobede Hornetsa, koji je meč završio sa 30 poena i pobedničkim polaganjem u produžetku, ponudio je svoje viđenje situacije:

– Izvinjavam se zbog svega. Dobio sam udarac u glavu tokom prodora i bukvalno nisam znao gde se nalazim u tom trenutku. Proveriću kako je Bam, nadam se da je u redu. Samo sam igrao košarku, nisam imao nameru nikoga da povredim – pravdao se Bol, koji nakon incidenta nije ni poslat na proveru zbog mogućeg potresa mozga.

Glavni arbitar Zek Zarba objasnio je u zvaničnom izveštaju da sudije nisu mogle da pregledaju snimak tokom utakmice jer igra nije odmah zaustavljena.

– Nije dosuđen faul u realnom vremenu, usledila je kontra i igra je prekinuta tek nakon promene poseda i tajm-auta. Prema pravilima, prozor za pregled snimka je tada bio zatvoren. Ipak, pregledali smo snimak na poluvremenu i prosledili ga kancelariji lige koja će odlučiti o naknadnoj kazni – izjavio je Zarba.