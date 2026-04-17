Strahinja Eraković (25) ostaće u Crvenoj zvezdi još najmanje osam utakmica, sedam prvenstvenih i najmanje jedne u Kupu Srbije (protiv Jedinstvom u Ubu u polufinalu).

Defanzivac se zimus vratio u matični klub na šestomesečnu pozajmicu iz Zenita, uz opciju otkupa od tri i po miliona evra.

Ipak, rukovodstvo šampion Srbije, kako sad stvari stoje, ne planira da duboko zavuče ruku u džep i plati traženi iznos kako bi zadržao Erakovića prenosi "Žurnal".

Trener crveno-belih insistirao je na dovođenju reprezentativca Srbije, sa kojim je uspešno sarađivao u prvom mandatu (2020-2022). Stankovićev stav ponovo će biti presudan. Šef struke našeg najtrofejnijeg kluba je u prolećnom delu sezone na štoperskim mestima najviše koristio Miloša Veljkovića, Frenklina Tiba Učenu i Rodrigao Prada.

Najbolje rešenje za Erakovića i Zvezdu možda bi bila nova pozajmica od Zenita ili bar dogovor da defanzivac ostane na Marakani do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona.

Ostaje da se vidi kakva će konačna odluka biti, a prostora za novi preokret očigledno ima...