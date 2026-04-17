Već nekoliko dana se širi glasina da Janik Siner želi da njegov novi trener bude upravo bivši učitelj Karlosa Alkaraza.

-Nije tačno da me je Siner zvao da mu budem trener. Ostali teniseri jesu, ali on nije – istakao je Ferero za „El pais“.

Iako više nisu zajedno, i dalje veruje u svog bivšeg pulena:

-Karlos nema limit. Može da bude jedan od najboljih u istoriji. Već obara puno rekorda. Zna tenis, ima fizički potencijal, kao i psihološki. Jedino što može da ga prikoči je eventualan gubitak motivacije a to se ponekad dešava kada počnete veoma mladi da pobeđujete. Zato sam ja uvek govorio da kada prestane motivacija, mora da počne disciplina. Sve dok ovoliko uživa u tenisu, imaće dugu karijeru.

Ostaje da se vidi sa kim će Ferero ponovo raditi i kada...