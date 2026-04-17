Bio je iskren.

-Mislio sam da će posle Rafe, Novaka i Rodžera biti više izjednačenosti, da će više igrača moći da osvaja gren slemove. A imamo već više od dve godine da samo Karlos i Janik pobeđuju, da su daleko od svih ostalih – objasnio je za „Punto de brejk“, odlični španski teniski portal.- Potrebna su nam još dva-tri igrača koji bi mogli da se takmiče sa njima. Jedan Vavrinka, jedan Mari, jedan Del Potro… Oni su mogli da pobede na gren slemovima, danas nema nikoga tog profila.

Nastavio je u istom ritmu.

-Mislim da u prvih deset ima dosta tenisera koji nemaju dovoljno ambicije – ističe Brugera čijim je trijumfima na Rolan Garosu 1993-94. počela epoha njegovih zemljaka na najvažnijem takmičenju najsporije podloge.- Mnogi se lako zadovolje, nema mnogo onih koji će da ulože ekstra napor da podignu svoj nivo kako bi se takmičili sa Sinerom ili Alkarazom.

Alkaraz je već rekao da želi da postane najbolji teniser svih vremena, a Brugera kaže:

-Može, to je sigurno. Pogledajte njegove brojke i njegove godine. Pogledajte njegovu razliku u odnosu na druge tenisere. On ne mora da se bori za najveće titule sa trojicom ili četvoricom koji mogu da ga pobede, nego samo sa Sinerom. S obzirom da ima samo 22 godine i da je toliko osvojio, siguran sam da će probati da bude najbolji u istoriji. On ima karakter za to.