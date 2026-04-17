Živimo u takvom vremenu... Jednostavno društvene mreže su naša svakodnevnica, a ono što se dešava na njima u velikoj meri ja lažno. Davno smo trebali da naučimo lekciju da ono što se pojavi na internetu ne mora nužno da pokaže pravo stanje.
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su pravi primer za to. Dok se njihov brak i život raspadao, svi su mislili da žive u harmoniji. Nizale su se fotke nasmejanog para, niko nije mogao ni da nasluti da imaju probleme, a onda...
Vest da je pukla ljubav i da je vreme za razvod šokirala je sve.
-A, delovali su tako srećno na slikama - najćešće je napisan komentar na mrežama.
Upravo to je problem, na slikama... Dok su delovali idilično, Nemac je imao ljubavnicu i ko zna šta još.
Sve te slike su sada obrisane, a Ana i Švajni su primer sjaja i bede modernog vremena i društvenih mreža.
Sada svako ide na svoju stranu, a čini se da je dugo vremena sve bila obična laž...
