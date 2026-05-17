Ruski teniser Danil Medvedev imao je prilično zanimljivu konferenciju za medije posle poraza od Janika Sinera u polufinalu mastersa u Rimu.

Glavna tema je bio tajm-aut zbog grčeva, koji je Siner dobio tokom trajanja gema, iako to po pravilima nema pravo.

Rus ima rešenje.

- Vreme je da se dozvoli tajm aut za grčeve u svakom trenutku. Nebitno kada se to dogodi. I da traje tri minuta. Ne znam da li je Siner zaista imao grčeve ili ne, međutim, ako se neko požali treba mu dozvoliti pomoć - rekao je Medvedev.

Siner je već nekoliko puta imao problema sa grčevima uključujući ovogodišnji Australijan open i prošlogodišnji masters u Šangaju.

Takođe, i Karlos Alkaraz je znao da muku muči sa grčevima. To mu se dogodilo ove godine u polufinalu Australijan opena, baš kao i pre tri godine u polufinalu Rolan Garosa protiv najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. Tada je Španac bio ravnopravan takmac Novaku, ali je su onda počeli da ga muče grčevi, što je Srbinu olakšalo posao, pa je lako dobio treći i četvrti set, a kasnije i osvojio titulu.