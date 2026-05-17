Andrej Aršavin (44), bivši napadač Arsenala koji je jednom prilikom šokirao Liverpulov Enfild (4:4) s četiri pogotka, iznenadio je obožavatelje pojavivši se na novim snimcima gotovo neprepoznatljivog izgleda. Ruska fudbalska ikona zamenila je fudbalski teren pločom za bekgemon.

Pojavio se u neočekivanom videu na YT. U njemu igra bekgemon protiv trostrukog ruskog prvaka, pokazujući takmičarski duh koji ga nije napustio od igračkih dana. Ipak, ovo ne označava potpunu promenu karijere jer Aršavin od 2025. ima UEFA profi trenersku licencu pa je budućnost u profesionalnom fudbalu i dalje izgledna opcija iako još nigde nije radio.

Njegovo pojavljivanje deo je kreativne saradnje s bivšim fudbalerom Vladislavom Radimovim, koji je za Rusiju odigrao 33 utakmice. Tandem je pokrenuo YT kanal koji je brzo stekao popularnost s gotovo 100.000 pretplatnika, a sadržaj se zasniva na posećivanju jedinstvenih lokacija i učestvovanju u neobičnim izazovima.

U poslednjoj epizodi u središte pažnje došla je fizička transformacija 44-godišnjeg Aršavina. Bivši „tobdžija“ nosi naočare i tradicionalnu kapu, a davno se oprostio od mladalačke frizure iz najboljih dana na Emirejtsu.

Aršavin je u severni London stigao iz Zenita početkom 2009. godine uz ogromna očekivanja. Tokom četiri godine pod vodstvom Arsena Vengera odigrao je 144 utakmice, postigao 31 gol i upisao 45 asistencija.

Iako njegovi trenuci genijalnosti nisu bili pod znakom pitanja, poput pobedničkog gola protiv Barselone u Ligi šampiona, njegovo vreme u Engleskoj često je bilo obeleženo prigovorima zbog nestabilne forme.

Nakon povratka u Zenit 2013. godine, proširio je svoju impresivnu kolekciju trofeja koja uključuje tri titule prvaka Rusije i Kup UEFA. Trenutno radi kao izvršni direktor u klubu u kome je i ostavio najveći trag s 376 mečeva, 80 golova i 110 asistencija. Igračku karijeru završio je 2019. u kazahstanskom Kairatu, s kojim je osvojio kup.

Zbog fudbala ostavio šah

Aršavin je rođen u Lenjingradu, sada Sankt Peterburg, a njegov otac Sergej je bio amaterski fudbaler. Aršavin je preživeo nesreću u kojoj je mogao da pogine kada ga je kao dete udario automobil. Roditelji su se razveli kada je imao 12 godina, a Andrej je morao da spava na podu tesnog stana u kojem je živeo s majkom.

Upravo ga je otac ubedio da se bavi fudbalom i da posle sopstvenog neuspeha postane profesionalni fudbaler. Dok je odrastao, Andrej uživao u šahu koji je veoma popularan u Rusiji.

Izbačen iz škole

Aršavinov otac je umro od infarkta u 40. godini. Napisao je tri knjige, uključujući i onu pod nazivom „555 pitanja i odgovora o ženama, novcu, politici i fudbalu“. Andrej nije bio primeran đak. „Loše sam se ponašao u školi. Kada sam bio u drugom razredu, pocepao sam dnevnik.“ Upravo je taj incident doveo do izbacivanja iz škole.

Ženidbe, razvodi i deca

Aršavin i njegova bivša supruga Julija Baranovska upoznali su se 2003. godine. Imaju troje dece, dva sina, Artjoma i Arsenija, i ćerku Janu. U septembru 2016. godine oženio se Alisom Aršavinom, s kojom ima ćerku, ali je i taj brak trajao samo godinu dana.

Odustao od mandata

Aršavin je učestvovao na izborima 11. marta 2007. godine kao kandidat za poslanika Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga iz stranke Jedinstvena Rusija. Pobedio je kao deo stranačke liste, ali je kasnije odustao od mandata.

U februaru 2012. Aršavin je bio jedna od 499 kulturnih, tehničkih i sportskih ličnosti lično izabranih na debatama za ambasadore kampanje ruskog predsedničkog kandidata Vladimira Putina u pripremi za ruske predsedničke izbore 2012.