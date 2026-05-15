Kecmanović je deklasirao Kamila Uga Karabeljija sa 6:1, 6:1, posle 68 minuta igre.

Razlika između srpskog i argentinskog igrača u ovom meču bila je u tome što je Miomir igrao neverovatno u momentima kada ima brejk loptu ili kada mora da je brani.

Iskoristio je svih šest prilika da oduzme servis Karabeljiju, dok je sam imao 6/7 spašenih šansi za protivnika.

Poslednja prepreka pred finale za Kecmanovića će biti Alehandro Tabilo, Čileanac koji je sprečio srpski derbi pošto je u tri seta izbacio Dušana Lajovića.