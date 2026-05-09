Tenis
Rus prejak za Srbina: Kecmanović izgubio u drugom kolu Rima
Srbin izgubio od ruskog tenisera
Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Mastersa u Rimu, pošto ga je danas u drugom kolu pobedio Rus Andrej Rubljov rezultatom 2:0 (6:4, 6:4), za sat i 15 minuta.
Rubljov, 14. na ATP listi, dobio je prvi set jednnim brejkom, kod rezultata 4:4.
U drugom setu Rus je napravio dva brejka, a 70. na ATP listi Srbin jedan, pa se Rubljov plasirao u treće kolo.
U narednoj fazi turnira, Rubljov će igrati protiv boljeg iz duela Garin - Davidovič Fokina, a u preostalim servis gemovima protivniku je prepustio svega dva poena.
Tenis
Najnovije
Najčitanije
4min
UŽIVOCrvena zvezda - Novi Pazar: Crveno-beli na "Marakani" slave 40 godina bratstva sa Olimpijakosom
1D
Komentari (0)