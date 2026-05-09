Evroligaška sezona se polako bliži kraju, a klubovi već razmišljaju o sklapanju tima za narednu takmičarsku godinu.

Očekuje se pregršt bombastičnih potpisa, a prvi takav je odjeknuo iz Istanbula. Kako prenosi dobro obavešteni italijanski insajder Andrea Kalconi, Trent Forest je novi košarkaš Fenerbahčea.

Američki plejmejker je potpisao dvogodišnji ugovor i od naredne sezone će nositi dres aktuelnog šampiona Evrope.

Crvena zvezda je bila ozbiljno zainteresovana za Foresta, videvši u njemu idealno rešenje na poziciji organizatora igre, ali od dolaska na Mali Kalemegdan neće biti ništa.

Forest je svoju karijeru gradio u najjačoj ligi sveta. Počeo je u Juta Džezu, gde je ostavio solidan utisak, nakon čega je branio boje Atlanta Hoksa. Put ga je na leto 2024. godine doveo u Evropu, pravo u redove španske Baskonije.

Prva sezona je poslužila za adaptaciju na evropsku košarku, a ove godine je usledila eksplozija. Forest je fantastičnim partijama privukao veliku pažnju i postao jedan od najtraženijih igrača u Evroligi. Prosečno je beležio 10.9 poena i 4.4 asistencije po meču.

Sada je vreme za novi izazov i Forest će predstavljati veliko pojačanje za Fenerbahče.