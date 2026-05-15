Igraće protiv Danila Medvedeva u polufinalu, a pre tog meča imao je srdačan pozdrav sa Paolom Maldinijem.

Legendarni fudbaler je popričao sa prvim teniserom sveta, spominjali su i finale Lige šampiona i srdačno su se pozdravili.

Ali, ono što može da napravi problem Sineru, koji navija za Milan, je upravo to.

Naime, Maldini je zauvek zabranjen na stadionu "rosonera", obezbeđenje izbacuje ljude čim vidi njegov dres. Ušao je u sukob i sa navijačima, kao i sa upravom kluba i tamo je trenutno "persona non grata".

To je nešto što ne ide na ruku italijanskom teniseru. Ostaje da se vidi kakve će biti reakcija navijača na to.

Prosto je neverovatno šta se desilo Maldiniju, da je od statusa ikone kluba došao do toga da bude zabranjen...