Amerikanac, Armoni Bruks krunisao je sjajnu godinu u Italiji zvanjem najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone. On je već neko vreme na meti Partizana.

Prema pisanju ugledne "Gazete delo Sport", crno-beli su ponudili Bruksu vrtoglavih 2,5 miliona evra po sezoni kako bi ga od naredne jeseni videli u Beogradu.

-Još uvek nisam odlučio. Vagam sve opcije, situacija se uvek menja, zbog toga nikada niste sigurni šta može da se desi - rekeo je Bruks.

Partizan je do sada dogovorio i dolazak Kajla Olmana iz Turk Telekoma, koji doduše dolazi za značajno manju cifru u odnosu na Bruksa koji je statistički gledano jedna od najboljih igrača na svojoj poziciji u Evroligi.

Bruks je u Evroligi beležio prosečno 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Najbolje partije u sezoni pružio je protiv Efesa kada je ubacio 31 poen, a pritom je postigao sedam trojki iz 12 pokušaja.