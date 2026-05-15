Iako je Simons bio na meti nekoliko evropskih klubova, on je odlučio da ostane veran timu iz Baskije. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je Amerikanac odlučio da prihvati ponudu Baskonije uprkos tome što je na stolu imao finansijski znatno izdašnije ponude drugih timova.

Podsetimo, pre samo nekoliko dana, španski mediji su brujali o tome da je Simons u poodmaklim pregovorima sa Partizanom.

Crno-beli su u potrazi za osveženjem na spoljnim pozicijama, a profil igrača poput Simonsa savršeno se uklapao u viziju tima. Ipak, od selidbe u Beograd, barem za sada, neće biti ništa.

Simons je ove sezone imao izuzetno upečatljiv debi u Evroligi. Na terenu je prosečno beležio 11,1 poen, 3 asistencije i 1,3 skoka po meču, uz indeks korisnosti od 10,8. Njegova sposobnost da kreira poene i pritisak koji vrši na protivničke odbrane učinili su ga jednim od najtraženijih bekova na tržištu u ovom trenutku.

Ostaje da se vidi ima li mesta za preokret...