talijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je danas savladao Australijanca Aleksa Popirina rezultatom 6:2, 6:0.

Meč je trajao samo 67 minuta, a Siner je ostvario 30. pobedu u nizu na Mastersima, čime je prestigao Rodžera Federera (29), a ispred je sad samo Novak Đoković, (31). Italijan je dominirao od početka do kraja i pobeda se ni u jednom trenutku nije dovodila u pitanje. Australijanac uopšte nije imao priliku da ugrozi raspoloženog Italijana koji je tako nastavio sa fantastičnim rezultatima ovog proleća.

Podsetimo, Siner je osvojio sva četiri dosadašnja turnira masters serije u 2026. godini, a ukoliko dođe do titule pred svojim navijačima, postaće tek drugi u istoriji koji je osvojio svih devet turnira iz ove kategorije. Prethodno je to uradio samo Đoković.

Rival u borbi za četvrtfinale biće mu zemljak Andrea Pelegrino, koji je eliminisao Amerikanca Frenisisa Tijafoa 7:6 (10:8), 6:1.