Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 19 časova Cedevita Olimpiji u dvorani "Stožice" u Ljubljani. Crveno-beli vode 1:0 u seriji nakon što su pre četiri dana pobedili rezultatom 101:92.

- Biće drugačija utakmica, kod kuće uz veliku podršku svojih navijača će svakako biti drugačiji. Očekujem fizikalnu utakmicu, čak i više nego ovde, i moraćemo da odgovorimo. Utakmica će verovatno biti na jedan - dva poseda, energetski moramo da budemo dobri, da kontrolišemo skok u napadu jer su tu posebno agresivni. Igraju organizovao, što znači da moramo biti strpljivi, u odbrani da komuniciramo dobro, a u napadu da ne izgubimo ritam koji je u Beogradu bio sasvim dobar - rekao je trener Obradović, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej naveo je da "crveno-beli" moraju da odigraju u kontinuitetu tokom svih 40 minuta.

- Ovo je plej-of i svaka utakmica je teška, kao što će biti i ova sledeća. Oni će dati sve što imaju. Imaju dobar tim, sjajnog trenera i generalno su jako dobri, što znači da moramo da budemo spremni. Ako dobrom timu kod kuće date samopouzdanje oni na tome mogu da grade dalje kroz utakmicu - izjavio je Odželej.

Kako je navela Zvezda, u Ljubljani će igrati bez dva povređena plejmerkera Kodija Miler Mekintajera i Stefana Miljenovića, a Čima Moneke koji je doživeo povredu šake na poslednjem treningu pred prvu utakmicu odradio je trening i putovaće sa ekipom u Ljubljanu: