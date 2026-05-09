Crvena zvezda iza sebe ima još jednu neuspešnu sezonu u Evroligi. Ponovo su crveno-beli ciljali plej-of, ali su i ovoga puta, baš kao i prošle godine završili na desetom mestu i izgubili već u prvoj utakmici plej-ina.

Ceh bi lako mogao da plati Saša Obradović, a već se pominju i njegovi mogući naslednici.

Vasilis Spanulis je navodno kandidat da postane novi trener Crvene zvezde. Kako piše grčki SDNA, Zvezda je najveći favorit da dovede ovog stručnjaka na mesto trenera za iduću sezonu, dok ga traži takođe i Dubai.

Nedavno je i Nebojša Čović pričao da je želeo da Vasilis Spanulis vodi Zvezdu, ali da je on to odbio jer nije bio dovoljno iskusan.