Prema navodima tamošnjih medija - ne samo da ga prati, već sve jasnije pokazuje da želi da ga dovede u svoje redove već ovog leta.

Slavni klub iz Sao Paula, dvostruki prvak sveta i osvajač Kopa Libertadores 2012. godine, već godinama ima praksu da bez obeštećenja dovodi zvučna imena, a spisak aktuelnih igrača poput Memfisa Depaja i Džesija Lingarda dodatno podiže težinu njihovih ambicija.

Sada je na toj listi i – čuvar mreže srpskog prvaka.

Kako prenose brazilski novinari koji prate dešavanja u Korintijansu, Mateus je označen kao prioritetna meta za poziciju golmana, a plan kluba je da pokuša da ga dovede bez obeštećenja.

Informaciju je prvi izneo novinar Samir Karvaljo, nakon čega su je potvrdili i drugi izvori bliski klubu.

Zanimljivo je da se u Brazilu već neko vreme govori o mogućnosti povratka Mateusa u domovinu, a interesovanje je ranije pokazivao i Kruzeiro, kao i Botafozo, ali sada Korintijans deluje kao najkonkretniji kandidat.

Klub iz Sao Paula, koji sa klupe predvodi Fernando Diniz, već ima u rosteru igrače poput Memfisa Depaja i Džesija Lingarda, a dodatno žuri i zbog situacije sa golmanom Ugom Souzom, čiji odlazak je sve izvesniji.

Ipak, situacija nije jednostavna. Mateus je prošlog leta stigao iz Brage i brzo postao jedan od ključnih igrača Zvezde, posebno u evropskim mečevima, gde je imao niz zapaženih partija.

Ima na snazi ugovor sa crveno-belima u trajanju od dve godine uz opciju produžetka, što ozbiljno komplikuje planove brazilskog velikana.