Ivanić se baš dugo muči sa povredom.

-Mnogo puta sam pričao o Ivaniću. Mirko je poslednjih pet,šest godina mnogo igrao. Nosio je na leđima mnogo toga povređen i umoran. Sve je došlo na naplatu. Žao mi je što se povredio kad sam se vratio u klub drugi put. Možda smo mogli to da izbegnemo, ali Ivanić je želeo da se nametne, radio je preko bola i umora, nije hteo da odustane. Dogodilo se - rekao je Dejan Stanković za “Sportski žurnal”.

Nastavio je u istom ritmu.

-Doneli smo odluku da Mirko ne igra dok ne bude bio maksimalno oporavljen jer ga cenim kao igrača i čoveka. Potreban mu je totalni reset da mu se organizam oporavi i da sitni ožiljci nestanu kako bismo uradili čišćenje organizma. Ivanić već individualno radi. Cilj je da Mirko odigra dve utakmice samo da bi rekao: živ sam, tu sam i biću spreman.

Ivanić će morati da nastavi sa radom preko leta?

-Za Mirka odmor ne postoji. Šalimo se da je odmarao od januara do maja, to je najteži odmor za igrača – plaćeni. Kad si povređen i gledaš saigrače – braću, a ne možeš ništa da uradiš. To sam prošao 11 meseci tokom karijeri nakon operacije duple ahilove tetive. Pakao! Dao bi sve samo da možeš da izađeš da treniraš i budeš deo tima, ne da igraš. Oporavak ide kako želimo. Nadam se - otkrio je Stanković.