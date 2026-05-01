Licitira se sa odlascima, ali pojavila su se i neka potecijalna pojačnja.

Interesovanje crveno-belih za Džereda Roudena, košarkaša Pariza, definitivno postoji. Štaviše, kako saznaje "Maxbet sport", postoji i obostrana naklonost, što otvara vrata potencijalnom transferu.

Paralelno sa rastom interesovanja srpskog šampiona, u trku za potpis talentovanog krila uključuje se sve više klubova. Dobre partije u dresu Pariza nisu prošle neopaženo, a Rouden je postao jedna od „vrućih“ meta na tržištu.

Iako konkretan dogovor još uvek nije postignut, „simpatije“ su obostrane, a naredni period će biti ključan da vidimo hoće li se Zvezdino interesovanje pretvoriti u konkretan potpis.

Ostaje da se vidi šta će Rouden izabrati...