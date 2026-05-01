On je na konferenciji za medije bio utučen. Svestan je da je glavni krvac za debakl Denera.

- Na meni je, da sam pogađao šuteve. Bio sam na svojim mestima, ali nisam mogao da konvertujem. Igrali su dobru odbranu, svi ti momci igraju fizikalno, jure me. To je frustrirajuće, ne pojaviti se kada je timu najpotrebnije, osećam da bismo imali taj meč da sam igrao malo bolje. Preuzimam odgovornost, bilo je ovo teško veče, idemo dalje - rekao je Džamal Marej.

Marej ima mnogo problema sa povredama, i ne igra kako se od njega očekuje.

Jokić skoro da nije imao nikakvu pomoć od njega i veliko je pitanje da li je došlo vreme da Denver nešto menja...