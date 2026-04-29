Pitanje pobednika se nijednog momenta nije postavljalo, pošto je ekipa Saše Obradovića već u prvoj četvrtini stekla 21 poena prednosti.

Posebno navijače Zvezde može radovati učinak Tajsona Kartera, koji polako hvata formu nakon dugog odsustva zbog bolsti, pre svega u šutu. Danas je zabeležio 17 poena, uz stopostotan učinak u šutu za tri poena, pošto je ubacio svih pet pokušaja. Uz to je zabeležio dabl-dabl učinak, jer je sakupio i 12 asistencija!

Gotovo besprekorno su odigrali prvo poluvreme izabranici Saše Obradovića, kojim je ovo bio i prvi meč posle bolne eliminacije od Barselone iz Evrolige.

Nisu crveno-beli mogli da promaše u šutu za tri poena, pa su tako na startu meča imali seriju od 16:0. Ekipa Zlatibora je svoj prvi poen upisala posle skoro pet minuta igre.

Svoje prve minuta već u prvoj deonici je upisao i poslednje pojačanje Nikola Đurišić, kome je trener Saša Obradović dao lepu minutažu na ovom duelu.

Zbog sjajnih procenata šuta crveno-beli su lagano održavali veliku razliku, pa su prvu deonicu okončali sa 33:15.

Gotovo identična slika na terenu je bila i u drugom periodu, gde su se razigrali i ostali igrači koji su bili na parketu.

Usled ubedljive prednosti, došlo je do malog opuštanja sredinom drugog perioda, što su gosti znali da iskoriste serijom od 10:0.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je momentalno reagovao i vratio igrače u prethodni ritam.

Probudio se Džordan Nvora, koji je bio glavna figura crveno-belih u finišu prvog poluvremena.

Crvena zvezda je posle prvog dela igre imala prednost od 56:35.

Nije Zvezda u trećem kvartalu dozvolila opuštanje iz drugog perioda, pa su tako najviše na krilima Džordana Nvore silovito krenuli u treći period.

Prednost je samo rasla iz minuta u minut, priključio se potom i Džered Batler, pa je Crvena zvezda na ulasku u poslednji period imala skoro 40 poena prednosti 85:56.