Marko Aranutović je došao kao veliko pojačanje. Bilo je dobrih momenata, ali i povreda. Šta o igri svog iskusnog napadača mislis Dejan Stanković?

Zvezdin strateg govorio je o potencijalnim pojačanjima na leto, a u razgovoru za "Sportski žurnal" se dotakao i statusa svog napadača, davši, više nego zanimljivo objašnjenje.

-Kazao sam Arnautoviću da ako ne dođe do dvocifrenog broja golova da se pokupimo obojica i da nas ne vide više u Crvenoj zvezdi. Bila je to interna šala i dogovor. Ide Mare svojim putem u Crvenoj zvezdi. Zadovljan sam sa svima, ne samo sa Arnautovićem. Mnogo je igrača napredovalo - rekao je Stanković.

Mnogo se priča o dolasku Markinjosa.

-Često se piše o Markinjosu iz Spartaka. Od priče po novinama do realizacije je dalek put. Potrebno je videti šta nam je potrebno da bismo bili bolji. Da li je to Markinjos? Takođe, šta hoće Spartak? Iz ove perspektive, Brazilac nam je daleko. Ne treba gubiti energiju na takve stvari, već se fokusirati na realne priče i igrače. Markinjosa znam iz sistema Spartaka i Ferencvaroša. Ne možete da selite igrače iz kluba u klub tako lako. OK, može da se dogodi saradnja kao Konte-Lukaku ili Mančini-Stanković. Ali retko kad se dešava da može da se isprati baš svuda - rekao je Stanković.