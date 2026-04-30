Hviča Kvarachelija je bez dileme jedan od najboljih fudbalera na svetu. Gruzijski fudbaler je eksplodirao u Napoliju, odakle je početkom prošle godine prešao u Pari Sen Žermen sa kojim je već osvojio Ligu šampiona, a sada krupnim koracima grabi ka novom finalu.

"Sveci" su u prvom polufinalu pobedili Bajern sa 5:4, a Kvarachelija je sa dva gola po ko zna koji put pokazao kakav je majstor.

Ipak, lako je moglo da se desi da njegova karijera ima potpuno drugačiji tok pošto nam sada stiže vrlo interesantna priča iz Hrvatske.

Naime, tadašnji skaut Hajduka Mario Brkljača uočio je Kvaračkeliju u Gruziji, kada je nastupao za prvoligaša iz rodne zemlje. Ispostavio je i izveštaj klubu u kojem je detaljno analizirao njegovu igru, ali i precizirao jasno njegove nedostatke.

Međutim, Splićanima je tada bilo mnogo da izdvoje 100.000 evra, a danas Hviča pored svog imena ima čak dve nule više.

Hajduk je tada svoje nade polagao u talentovanog Tonija Teklića, koji se već afirmisao u seniorskom fudbalu, ali ga je karijera odvela daleko od Kvaračkelije. On sada igra za Osijek i tržišna vrednost mu premašuje tek nešto više od 500.000 evra.

Jasno je da je Hajduk napravio ogroman propust.