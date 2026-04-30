Brazilski štoper Lukas Fason Dos Santos velika je želja Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku, navodi "MaxBet sport".

Ovaj 24-godišnji defanzivac nastupa za moskovsku Lokomotivu, što je za srpskog šampiona sada oproban recept, jer je prošlog leta dolazak Neira Tiknizjana iz ovog kluba bio pogodak.

Sada je pravi trenutak za njegovo angažovanje jer mu ističe četvorogodišnji ugovor sa moskovskim klubom.

Lukas Fason Dos Santos je stara želja Zvezde, jer je na njega čelnicima po povratku na klupu pažnju skrenuo trener Dejan Stanković još tokom zime, pošto dobro poznaje njegove kvalitete iz Rusije, gde je vodio Spartak.

Navodno su čelnici Zvezde već bili u Rusiji kako bi posmatrali partije ovog fudbalera.