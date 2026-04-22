Veliki je rivalitet izeđu Partizana i Crvene zvezde... Crveno-beli su ispali iz Evrolige, a kao da su crno-beli to samo čekali.

Dva dana posle derbija, na zvaničnim društvenim mrežama tima iz Humske pojavio se više nego zanimljiv snimak. Ipak, ono što je posebno zanimljivo, jeste tajming:

Crno-beli kao da su čekali da Zvezda završi meč sa Barselonom, pa da objave ovaj video.

Naravno, ništa sporno, ali... Poruka je potpuno jasna.

Partizan i Crvena zvezda će se izvesno sastati u polufinalu ABA lige.