Košarkaši Zvezde su bolje ušli u meč, a u 3. minutu bilo je 7:2 za "crveno-bele". Partizan je zaigrao angažovanije u nastavku prvog dela utakmice, a domaći su u 6. minutu prvi put stigli do vođstva od 11:10. "Crno-beli" su nastavili sa dobrom igrom, a ovaj deo meča rešili su u svoju korist rezultatom 24:18.

Zvezda je dobro počela drugu četvrtinu, a gosti su u 12. minutu stigli do izjednačenja, 26:26. Partizan je potom napravio seriju od 18:2 za vođstvo od 44:28 u 17. minutu. "Crno-beli" su zatim održavali dvocifrenu prednost, a prvo poluvreme je završeno vođstvom Partizana rezultatom 50:37.

Košarkaši Partizana su u 24. minutu stekli prednost od 58:39, a onda je trener Zvezde Saša Obradović zatražio tajm-aut. Usledila je potom serija Zvezde od 13:0, a gosti su u 27. minutu smanjili vođstvo domaćeg tima na 58:52. Partizan je serijom od 6:0 stigao do 64:52, a Zvezda je sa dve trojke Monekea u finišu treće četvrtine prišla na 64:58.

Košarkaši Zvezde su na početku poslednje četvrtine prišli na minus dva (64:62). Partizan je potom poveo 69:64, a onda je usledio period sa velikim brojem grešaka i promašaja igrača oba tima. "Crno-beli" su u finišu meča uspeli da sačuvaju prednost i da dođu do nove pobede u ABA ligi rezultatom 81:74.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Isak Bonga sa 17 poena, dok je Dilan Osetkovski dodao 15. Karlik Džons je postigao 13 poena, a Bruno Fernando 11. U timu Crvene zvezde najbolji je bio Čima Moneke sa 19 poena, Džordan Nvora 16, a Tajson Karter je ubacio 12.

Budućnost je ranije danas u gostima savladala Kluž 110:72, dok je Cedevita Olimpija u Ljubljani bila bolja od Igokee 102:88. U utorak će biti odigran poslednji meč osmog kola, a sastaće se Bosna - Dubai.

Tabela: Partizan 21/3, Dubai 20/3, C. zvezda 18/6, Budućnost 18/6, Cedevita Olimpija 13/11, Kluž 13/11, Igokea 10/14 i Bosna 10/13.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja iz Beogradske arene:

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA 81:72 (24:18, 26:19, 14:21, 17:16)

ČETVRTA ČETVRTINA:

40. minut - Poeni Fernanda na jednoj i Rivera na drugoj strani.

39. minut - Poeni Karlika Džonsa za verovatno potvrdu pobede.

38. minut - Dva penala Monekea za "minus pet".

37. minut - Trojka Osetkovskog - 72:65.

36. minut - Tri minuta bez poena na obe strane, a onda Nvora pogađa jedno bacanje.

33. minut - Kalates krade loptu, dodaje do Bonge za poene uz faul. Pogađa i dodatno bacanje. Na drugojs strani zakucavanje Izundua.

32. minut - Sada pogađa i Moneke za samo "minus dva".

31. minut - Poeni Izundua posle ofanzivnog skoka.

TREĆA ČETVRTINA:

30. minut - Moneke sada za tri, pa ponovo Nigerijac za povratak Zvezde pred poslednju deonicu.

29. minut - Kalates sam u kontri za lake poene.

28. minut - Bonga sa penala, pa Džekiri. Partizan ponovo ima dvocifreni plus.

27. minut - Krade Karter i ubacuje nove poene. Nakon toga brzi poeni Monekea za seriju 13:0.

26. minut - Poeni Izundua, a onda trojka Kartera za "minus 10".

24. minut - Karter, pa Miler-Mekintajer za dva - 58:43.

23. minut - Sada i Milton siguran. Raspala se igra Zvezde.

22. minut - Poeni Fernanda, pa Džonsa za najvećih 17 razlike.

21. minut - Poeni Nvore na startu drugog dela.

POLUVREME!

20. minut - Poeni u kontri Nvore za "minus 11". Poeni Bonge sa penala za poluvreme.

19. minut - Trojka Karlika Džonsa. Uzvraća Kodi.

17. minut - Sterling Braun za tri - 42:28.

16. minut - Poeni Nvore, a onda Džekiri uzvraća.

15. minut - Serija 11:0 Partizana poenima Fernanda.

14. minut - Vašington odmah nakon što je ušao na teren pogađa uz faul. Siguran i sa dodatnog penala.

13. minut - Fernardo seče nalet Zvezde.

12. minut - Serija 8:0 crveno-belih, uz pet poena Monekea. Prvo iz kontre, a onda i trojka.

11. minut - Fernando otvara drugu četvrtinu poenima. Karter odgovara trojkom.

PRVA ČETVRTINA:

10. minut - Poeni Izundua za kraj prve deonice.

09. minut - Sada i Osetkovski pogađa i Partizan ide na osetniju razliku.

08. minut - Osetkovsi, pa Bruno Fernardno i evo Partizana na "plus tri". Sada i trojka Kalatesa.

07. minut - Milton za tri, pa asistencija za Bongu i prva prednost Partizana na meču. Uzvraća Miler-Mekintajer.

06. minut - Poeni Milera-Mekintajera sa penala.

04. minut - Džonsa, pa Bonga i sada je 6:7.

03. minut - Period igre bez poena, a onda Džekiri donosi prve poene Partizanu. Nakon toga nastavlja Nvora.

01. minut - Rivero donosi prve poene crveno-belima, a onda trojka Nvore.

19.30 - Utakmica je počela!

18.30 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 8. kola TOP 8 faze ABA lige između Partizana i Crvene zvezde. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Arene.