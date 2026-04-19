Košarkaši Budućnosti pobedili su danas u gostima ekipu Kluža rezultatom 110:72 u utakmici poslednjeg, osmog kola Top osam faze ABA lige.

Košarkaši Budućnosti su na meču u Rumuniji postigli 23 trojke čime su izjednačili rekord regionalnog takmičenja. Tim iz Podgorice je pogodio 23 trojke iz 35 pokušaja.

Najefikasniji u ekipi Budućnosti bio je Jogi Ferel sa 23 poena, dok je Flečer Megi dodao 22. Kod Kluža je najbolji bio Ajverson Molinar sa 22 poena.

Košarkaši Budućnosti su trenutno treći na tabeli Top osam faze ABA lige sa 18 pobeda i šest poraza, dok je Kluž peti sa skorom 13/11.