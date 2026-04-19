Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvedu rezultatom 81:74 u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.

Crno-beli su treći put u četvrtom ovosezonskom derbiju slavili protiv najvećeg rivala i tako ostali u igri za prvo mesto na tabeli. Da bi se to desilo, potrebno je da Bosna savlada Dubai, što je zaista malo verovatno, tako da je najrealniji scenario da branilac titule bude drugi.

Zvezda je bez obzira na ishod ovog meča treća, a Budućnost četvrta. Peto i šesto mesto su zauzeli Kluž, odnosno Cedevita Olimpija. Bosna je na kraju sedma, a Igokea osma.

To znači da smo dobili i prva dva para četvrtfinala ABA lige, u kom će se igrati na dva pobede. Crvena zvezda će igrati protiv Cedevite, a Budućnost će odmeriti snage sa Klužom.

Pred Partizanom je sada čekanje i to duplo. Ako budu drugi, igraće protiv boljeg iz plej-ina Bosne i Igokee, a u slučaju prvog mesta, čekaće poraženog iz duela dva kluba iz BiH i pobednika okršaja Spartaka iz Subotice protiv Zadra ili FMP-a, kao lidera plej-aut zone, odnosno tima koji bude drugi u toj zoni.

Ukoliko Partizan bude drugi, i prođe u polufinale, a Zvezda eliminiše Ljubljančane, očekuje nas "večiti" derbi u borbi za finale.

Parovi četvrtfinala ABA lige:

Dubai/Partizan - bolji iz meča poraženog Bosna - Igokea ili pobednika Spartak - Zadar/FMP

Partizan/Dubai - Bosna/Igokea

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

Budućnost - Kluž