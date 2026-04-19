Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 81:74 u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.

Odmah nakon meča u Beogradskoj areni su navijači crno-belih razvili transparent sa jasnom porukom treneru Zvezde Saši Obradoviću.

- Lakši trening se ne odlaže - poručili su "grobari".

Razlog za to je izjava Obradovića nakon prethodnog derbija u regionalnom takmičenju, kada je rekao da je okršaj sa Partizanom bio jači trening za ono što je usledlio u Evroligi, kao i zahtev Zvezde da se večiti derbi odloži zbog utakmice plej-ina Evrolige protiv Barselone u utorak.