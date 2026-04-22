Paola Badosa podelila je svoju priču.

-Ne znam šta mi se nije dogodilo u karijeri. Stalno mislim ‘ne znam šta još može da se dogodi’, ali na kraju je sve vredelo. Postala sam jedna od najboljih - rekla je na početku razgovora koji je preneo „Mundo Deportivo“.

Nastavila je u istom ritmu.

-Međutim, moje telo već neko vreme ne reaguje onako kako bi trebalo na napore. Jer, kada se povrediš, ne izgubiš samo fizičku kondiciju već i samopouzdanje u svakom smislu. Ako to vratim, vratiće se i moj nivo igre, to ne nestaje tek tako.

Uopšte joj nije lako.

-Imala sam dosta mentalnih problema, ali me je disciplina iz tenisa naučila da lakše prevazilazim stvari. Problemi van tenisa mi deluju manji i lakši za rešavanje. Ipak, često sam znala da ‘blokiram’, jer si na kraju sam sa svojim mislima. To traje 24 sata dnevno. Ako me nešto fizički zaboli, mogu da stanem, ali misli ne možeš da ugasiš.

Dodala je da sada vidi izlaz iz svega.

-Iza mene je težak period, emotivno nisam najbolje, ali imam ogromnu želju. Uzbuđena sam i verujem u sebe. Nije mi prvi put da prolazim kroz ovo. Uvek sam imala tu snagu u sebi. Cilj mi je da uživam, jer ne znam koliko ću još godina igrati. Ne želim da se jednog dana kajem i kažem: ‘Eh, to je bila nedelja Madrida".

Poruka je jasna.

-Ja sam igrač koji mora da oseti publiku i mislim da ovde mogu da napravim dobar rezultat. Sve zavisi kako budem kontrolisala emocije i nervozu. Osećam da sam bliže nego što deluje. Ne znam dokle mogu, ali pokušaću. Volim da igram na centralnom terenu, imam lepe uspomene i sa ‘Arančinog stadiona’, ali ovde se osećam baš komforno. Tražila sam treći termin jer volim kada je lopta brža.