Jedno od njih mogao bi da bude američki košarkaš Kajl Olmen (28, 196 cm) koji nastupa za turski Turk Telekom i ove sezone je izabran u najbolju petorku Evrokupa.

Njegovo ime sada se prvi put povezuje s Partizanom, a prema pisanju dobro obaveštenog španskog portala "Encestando", sve je već završeno i potpisao je ugovor sa crno-belima.

U pitanju je košarkaš koji od prošle godine igra za reprezentaciju Crne Gore i koji je već dugo u Evropi. Rođen je 1997. godine i studirao je u Kaliforniji, a potom 2019. godine nije izabran na NBA draftu. Oprobao se potom u grčkom Lavriju, letonskoj Rigi, pa Parizu, Darušafaki, da bi zatim dve godine nosio dres Bešiktaša.

Posle toga je otišao u Turk Telekom i u njemu napravio sjajne rezultate ove sezone.

Nastupajući u Evrokupu prosečno je beležio 14,3 poena, 3,6 skokova i 2,4 skoka po meču, a njegova ekipa stigla je do polufinala ovog takmičenja gde ju je zaustavio Burg.