Kakav otac, takav sin... Sin Rafe Nadala, Rafa junior izazvao je veliku pažnju na turniru u Madridu.

On je izašao na teren sa ocem i ostavio sve bez teksta. Ima samo tri godine i već se ozbiljno snalazi sa reketom!?

Malli Rafa je pokazao zavidno večtinu, a ovi njegovi potezu oduševili su sve.

Nadal je dobio pitanje da li želi da mu deca budu teniseri?

- Želim da se moja deca bave sportom, nije bitno kojim, da budem iskren. Mislim da je odrastanje u sportskoj atmosferi dobro za edukaciju i napredak. To je odrastanje sa pravim vrednostima i ne interesuje me da li će sin samo igrati fudbal ili golf ili tenis, košarku ili bilo šta drugo - kazao je on.

Nastavio je u istom ritmu.

- Smatram da je to dobro za koordinaciju i da je dobro kako bi se deca aktivirala. Tako ne ostaju ispred televizora čitav dan. Volim da su napolju, da treniraju i da budu aktivni. Mislim da je to najbolja stvar i ako jednog dana budu hteli da probaju nešto drugo u bilo kojem drugom sportu, fantastično - izjavio je Nadal.

Kako sada stvari stoje, ništa nije moguće...