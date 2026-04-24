Trener Denvera Dejvid Adelman iskreno je govorio o lošoj utakmici Nikole Jokića.

- On je samo promašivao. Mislim, da je trojke dobro gađao, ali je dvojke gađao preko rivala, oko reketa. To su stvari koje radi, imao je teško veče, to se dešava igračima, igrao je milion mečeva u plej-ofu, ali ovo su loše večeri. Vratiće se, ali on i svi moraju da shvate da danas nismo bili dobri ofanzivno - rekao je Adelman.

Nastavio je u istom ritmu.

- Imali smo samo 10 izgubljenih lopti, nismo koristili fizikalnost u napadu kako bismo pomogli jedni drugima. Njihov pritisak nam je donosio manje organizovane napade. Svi su danas patili u šutu, 34 odsto iz igre, 25 odsto za tri. To nismo bili tokom sezone, ali obično sam do sada govorio tokom sezone u ovakvim situacijama da ne možemo da gubimo toliko lopti, ali to nije bio slučaj večeras. Mnogo moramo da napredujemo u napadu i da radimo na nečemu u odbrani.

Falio je Gordon, ali nema informacija za njega kada je nastup u sledećem duelu u pitanju.

- Nemam informacije večeras, verovatno će trenirati ujutru, pa ćemo se sastati popodne. Imam šanse da sačekam jedan dan, pa da dobijem solidan odgovor.

Govorio je o velikom izazovu...

- Vrlo je slično kao protiv Klipersa prošle godine, tada smo se vratili u četvrtom meču. Ovo je plej-of serija, imamo toliko uspona i padova, razbijanja, koševa na kraju, teških pobeda i poraza. Najvažnije je ko prvi dođe do četiri pobede. Imamo za par dana dobru šansu da se vratimo u Denver kako želimo. Gubili smo već ovako, nema panike, ali mora biti odgovornosti da budemo bolji u četvrtom meču. Posle poraza, dva zaredom, moramo da pogledamo i gradimo na tome, i moramo da ispravimo tonu loših stvari da bismo bili bolji u napadu - rekao je Dejvid Adelman.