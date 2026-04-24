Španski teniser Rafael Hodar priredio je senzaciju na Mastersu u Madridu pošto je pobedio osmog igrača sveta Aleksa de Minora sa 2:0, po setovima 6:3, 6:1, posle samo 75 minuta igre.

Momak koji ima samo 19 godina je nova teniska senzacija i za njega kažu da je novi Rafael Nadal.

Meč je krenuo žestoko. Viđena su tri brejka u prva četiri gema, a Hodar je dva puta oduzeo servis Australijancu i došao do vođstva.

Očekivao se odgovor De Minora u nastavku, ali je Španac bio nemilosrdan. Napravio je Hodar čak četiri brejka i jednom izgubio svoj servis, pa je sa ubedljivih 6:1 izborio plasman u narednu rundu.

Ovim trijumfov je Hodar pomogao Novaku Đokoviću pošto je Australijanac mogao da ga prestigne na četvrtom mestu ATP liste u slučaju da je osvojio turnir.