Trenutno jedno od najpoznatijih mladih imena u svetu atletike, Gut Gut (18), zadivio je svet. Upravo zbog njega se oglasio i Jusein Bolt.

Mladi Australijanac je početkom aprila zapalio planetu nastupom na prvenstvu u Sidneju, gde je trku na 200 metara istrčao za nestvarnih 19,67 sekundi. Time je ne samo pobedio konkurenciju, već i srušio juniorski rekord upravo Bolta, koji je još 2004. godine iznosio 19,93.

Svet je dobio novu senzaciju, ali Bolt, čovek koji najbolje zna kako izgleda put od čuda od deteta do najvećeg svih vremena, ima jasnu poruku:

- Najvažnije je da oko sebe ima prave ljude - poručio je Jamajčanin tokom događaja Watches and Wonders u Ženeva i dodao:

- U toj mladoj dobi počneš biti ometan leevo i desno, a onda zaboraviš na atletiku. Nadam se da ima prave ljude oko sebe koji će ga voditi i držati ga usresređenim. Ako pogrešiš u atletici, onda sve nestane - rekao je.

Bolt je ujedno upozorio da ne treba da se opterećuje prevelikim očekivanjima prenosi CNN Sports.

- Sećam se kad sam izašao iz srednje škole, osećao sam se kao da sam na vrhu sveta. Kad sam se pojavio na pravoj stazi, nisam pobedio ni u jednoj trci! Znam da će to biti otkriće za njega i nadam se da ga neće obeshrabriti, već motivisati da radi još više - objasnio je.